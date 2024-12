Novoletni koncert 2025: FUNtango

Novo leto se začenja z izjemnim glasbenim dogodkom: Pod naslovom FUNtango bo vrhunski slovenski virtuoz na harmoniki Marko Hatlak skupaj z mednarodno priznano mezzosopranistko Bernardo Fink in njenim bratom, priznanim baritonistom Marcosom Finkom, popeljal občinstvo v čarobni svet tanga.



Kombinacija harmonike, petja in neprimerljive avre tanga obeta večer, poln čustev – od globoke melanholije do iskrive življenjske radosti.



Mezzosopranistka Bernarda Fink, ki živi v Svečah, je navdušena: „Koncert je vabilo v Argentino in omogoča, da začutimo ritem pamp. To je mavrica čustev, od globoke melanholije do življenjske radosti.“ Dejansko bo za občinstvo v Kulturnem domu oživela strast in eleganca tangovskih plesnih dvoran iz Buenos Airesa – izkušnja, ki v vsej svoji veličini ponazarja ogenj in eleganco tanga.



Privoščite si poseben in nepozaben koncertni večer, ki bo duha novega leta napolnil z glasbeno magijo in južnoameriškim temperamentom.



Na voljo na spletu nain pri blagajni. Vstopnica za ta izjemni koncert je lahko tudi popolno božično darilo!