Kulturni večer

Nedelja 1926–2026: 100 let med ljudmi doma in po svetu

Kdaj: sreda, 25. november 2026, ob 17.00

Kje: Slovenski pastoralni center, Einsiedlergasse 9–11, 1050 Dunaj (zelena vrata desno od vhoda v cerkev)

Slovenski pastoralni center in Klub mladje vabita na 179. krožek, ki bo posvečen 100-letnici časopisa Nedelja.

Pod naslovom »Nedelja 1926–2026: 100 let med ljudmi doma in po svetu« bo predaval Hanzi Tomažič, nekdanji glavni urednik Nedelje, kurator in avtor razstave ter solastnik podjetja ilab crossmedia.

Zbrane bo uvodoma pozdravil Martin Retelj, rektor Slovenskega pastoralnega centra, pogovor pa bo povezoval Feliks J. Bister.