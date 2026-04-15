Na poti pozabe - družinska biografija

Na poti pozabe –

Koroška družinska biografija

21.04.2026 18:00

Hanuschgasse 3/dv.2/1.stp, 1010 Dunaj

Koroška »naravna jezikovna meja« v Labotski dolini in PodjuniPričanja o koroških družinskih zgodbah

»Vse se je začelo takrat, ko je moja 73-letna mama rekla: »Hemma, bi se z mano vpisala na tečaj slovenščine?« Z izpolnitvijo njene želje je moja življenjska pot zavila v povsem nove smeri, pot, ki še danes nima konca…«

Hemma Schliefnig, rojena leta 1971 v okraju Velikovec/ Völkermarkt, je – kot veliko ljudi na Koroškem – odraščala med dvema jezikoma. Od leta 2011 – svoje diplomske naloge – naprej, se ukvarja s svojimi družinskimi koreninami in želi izginjajoči slovenščini v koroških družinskih biografijah dati glas. Avtorica med drugim knjige »Moja mama ni znala nemščine, razen v narečju« (2012)

Moderatorka: Doroteja Apovnik, trgovka z umetninami, Dunaj, Rohrau, Šmarkež pri Sinči vasi, je doraščala dvojezično v Velikovcu.

“Ko se začnemo približevati tematiki koroškega slovenstva; se nemudoma pojavijo zgodbe o potlačitvi in nasilju. V domovini, ki je drobnakarsko negovana kot kratko ostrižena trata, ni prostora za jezikovne odmike. Nasilno niso bili obrezani le tisti, ki so hoteli ostati ‘slovenski’, pač pa tudi tisti, ki so se bili pripravljeni ‘vindišarsko’ asimilirati, kot denimo družina moje matere.” (Letni zbornik Pavlove hise 2019/20)