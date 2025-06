Muzikal: Vrane, kje ste?

Wo seid ihr, Krähen? – Vrane, kje ste? je dvojezični muzikal Evropske šole Šmihel pri Pliberku, ki v okviru spominskega leta 2025 pošilja močno sporočilo za mir, raznolikost in sobivanje.

V ospredju je zgodba o izgonu in vrnitvi koroških Slovenk in Slovencev, ki so bili med nacističnim režimom pregnani iz svojih domov in so se po koncu druge svetovne vojne iz koncentracijskih taborišč vrnili nazaj. Ta dolgo zamolčana zgodba je v muzikalu predstavljena na otrokom prijazen način – s slikovitimi prizori, pesmimi, plesom in trenutki, ki se dotaknejo in spodbudijo k razmišljanju – tudi najmlajše.

Muzikal odpira pomembna vprašanja današnjega časa: Kako ravnamo s svojo zgodovino? Kaj pomeni biti drugačen? In kako lahko danes živimo skupaj v miru?

Otroke spremlja profesionalen bend, ki poskrbi za čustveno in energično glasbo. V sodelovanju s strokovnjakinjami in strokovnjaki s področja glasbe, gledališča, jezika in pedagogike so v več mesecih ustvarili navdihujočo predstavo.

Kulturni prispevek k spominskemu letu 2025, ki ga nosijo mladi glasovi, zgodovinski spomin in močno sporočilo za skupno prihodnost.

Glasba/Musik:

Stefan Thaler

Besedilo/Text:

Peter Svetina

Prevodi/Übersetzungen:

Danilo Katz

Režija/Regie:

Aleksander Tolmaier

Vocal-coach:

Mateja Zwitter

Zborovodkinja/Chorleitung:

Dagmar Dumpelnik-Prasenc

Scenografija in oblikovanje/Szenenbild und Artwork:

Simona Krajger

Live – Band:

Žan Hauptman (piano), Pavel Čebašek (drums),

Stefan Thaler (bass), Primož Hudoklin (guitar)

Luč/Lichttechnik:

Matej Jelovšek, Primož Kokovica

Tonska tehnika & animacije/Tontechnik & Animationen:

Danilo Katz