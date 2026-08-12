Music around the World: quinTTTonic

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Slovenski tednik za Koroško
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sreda
20:30
Celovec/Klagenfurt
Minimundus
Music around the World
KDAJ: sreda, 26. avgust, ob 20.30
KRAJ: Minimundus
NASTOPA: quinTTTonic
Pod tem geslom se je združilo pet glasbenic, ki občinstvo popeljejo na glasbeno popotovanje skozi najrazličnejše žanre.
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Minimundus
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A-9020 Klagenfurt/Celovec
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