sreda

26. 8. 2026

Music around the World: quinTTTonic

20:30

Celovec/Klagenfurt

Minimundus

Music around the World: quinTTTonic
Music around the World: quinTTTonic

Music around the World

KDAJ: sreda, 26. avgust, ob 20.30

KRAJ: Minimundus

NASTOPA: quinTTTonic

Pod tem geslom se je združilo pet glasbenic, ki občinstvo popeljejo na glasbeno popotovanje skozi najrazličnejše žanre.

Prireditelj

Minimundus

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