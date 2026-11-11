nedelja

17. 1. 2027

Mondšajnkufe, Klajdertauš in delavnica

11:00

Dunaj/Wien

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju

Mondšajnkufe, Klajdertauš in delavnica
Mondšajnkufe, Klajdertauš in delavnica

Antifašistična zima

Mondšajnkufe, Klajdertauš in delavnica

 

Kdaj: nedelja, 17. januar 2027, od 11.00 naprej
Kje: Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

V okviru cikla Antifašistična zima Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju vabi na sproščeno nedeljsko druženje.

Na programu bodo Mondšajnkufe, Klajdertauš (izmenjava oblačil) in delavnica. Dogodek bo priložnost za prijetno druženje, izmenjavo oblačil in skupno ustvarjanje.

Prireditelj

KSŠŠD

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