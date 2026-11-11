Antifašistična zima

Mondšajnkufe, Klajdertauš in delavnica

Kdaj: nedelja, 17. januar 2027, od 11.00 naprej

Kje: Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

V okviru cikla Antifašistična zima Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju vabi na sproščeno nedeljsko druženje.

Na programu bodo Mondšajnkufe, Klajdertauš (izmenjava oblačil) in delavnica. Dogodek bo priložnost za prijetno druženje, izmenjavo oblačil in skupno ustvarjanje.