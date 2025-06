MOJSTRSKI TEČAJ PETJA Z BERNARDO FINK IN MARCOSOM FINKOM

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno enotedensko

izobraževanje s svetovno znanima pevcema in odličnima

pevskima pedagogoma, s katerima se lahko pripravite na novo

študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus

ali preprosto študirate program po svojem izboru.

Mojstrski tečaj je namenjen univerzitetnim študentom

in študentkam petja, dijakom in dijakinjam višjih letnikov

glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem in pevkam, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja:

trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost

nastopanja.

Literaturo izbere pevec sam oz. pevka sama in lahko

vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.