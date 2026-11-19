petek
27. 11. 2026
Mohorjeva založba na knjižnem sejmu Buch Wien 2026
12:00
Dunaj/Wien
Knjižni sejem Dunaj
Mohorjeva založba na knjižnem sejmu Buch Wien 2026
Kdaj: petek, 27. november 2026, ob 12.00 in 16.00
Kje: Dunajski sejem (Messe Wien), Trabrennstraße 7, 1020 Dunaj
Mohorjeva založba bo na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien 2026 predstavila dve knjižni deli.
Program:
- 12.00 | Presse-Bühne: Predstavitev knjige »Karawanken – eine magische Grenzregion« s Tatjano Gregoritsch.
- 16.00 | Standard-Bühne: Janko Ferk v pogovoru o svoji knjigi »Ansichtssachen«.
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