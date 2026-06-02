Mladi atelje v k&k centru

»Moja skrivnostna pisava«

ob razstavi Franca Rasingerja

Petek, 19. junij, ob 16.00

KRAJ: k&k

Info: interaktivno vodstvo z ustvarjalni delavnici, za otroke od 4. leta dalje

Vodi: Melina Kumer-Reichmann

Prijave: [email protected] ali 0664/2620042

Na razstavi bodo otroci odkrivali stare glagoliške črke ter druge skrivnostne znake in simbole, skrite v slikah. Na delavnici bodo nato ustvarili svoje skrivne črke, izdelali lastne štampiljke in z njimi odtiskovali motive na papir in blago.o.