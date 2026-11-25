sobota
MePZ Podjuna na mednarodnem adventnem koncertu na Dunaju
17:00
Dunaj / Wien
Dunajski rotovž
MePZ Podjuna na mednarodnem adventnem koncertu na Dunaju
Kdaj: sobota, 5. december 2026, ob 17.00
Kje: slavnostna dvorana dunajskega rotovža, vhod Lichtenfelsgasse
Mešani pevski zbor Podjuna bo nastopil na 44. mednarodnem adventnem koncertu v slavnostni dvorani dunajskega rotovža. Obiskovalci bodo lahko uživali v zborovskem petju in prazničnem adventnem vzdušju.
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