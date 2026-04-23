sreda
Mednarodni znanstveni simpozij o Ivanu Cankarju
09:00
Dunaj/Wien
Univerza na Dunaj
Universität Wien, Marietta-Blau-Saal, Universitätsring 1, 1010 Dunaj
Mednarodni znanstveni simpozij o Ivanu Cankarju z literarnozgodovinske, kulturološke, zgodovinske in biografske perspektive osvetljuje Cankarjevo literarno delo in življenje.
Program
8.45–9.00: Registracija in kava
09.00–09.20:
Pozdravi in odprtje simpozija
Stefan Michael Newerka, predstojnik Inštituta za slavistiko Univerze na Dunaju
Marko Štucin, veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju
Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk, klavir, Valerija Šoster, sopran
09.20–11.00
Alojzija Zupan Sosič (Ljubljana): Spolno nadlegovanje v romanih Ivana Cankarja
Alenka Jensterle Doležal (Praga): Simbolizem Cankarjevega Kurenta
Mateja Pezdirc Bartol (Ljubljana): Dogajalni prostori Cankarjeve dramatike
Jacek Kozak (Koper): Spopad vrednot – Cankarjevi predlogi
(Vsi prispevki v slovenskem jeziku)
Razprava
Moderiranje: Janja Vollmaier Lubej
11.00–11.20
Odmor
Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk, klavir, Valerija Šoster, sopran
11.20–12.35
Mojca Nidorfer (Ljubljana): Ivan Cankar na slovenistikah univerz po svetu
Stefan Simonek (Dunaj): Von der Schwarzspanierstraße in den Türkenschanzpark – Mit Ivan Cankar
unterwegs im Westen Wiens
(Od Schwarzspanierstraße do Türkenschanzparka – z Ivanom Cankarjem na poti po zahodu Dunaja)
Janja Vollmaier Lubej (Ljubljana, Dunaj): Esejizmi v Cankarjevih zbirkah kratkih pripovedi Krpanova kobila ter Podobe iz sanj
(Prispevki v slovenskem in nemškem jeziku)
Razprava
Moderiranje: Janja Vollmaier Lubej
12.35–14.00: Samopostrežno kosilo
14.00–15.40
Wolfgang Maderthaner (Dunaj): Cankar als Chronist und Beschreiber der Wiener Vorstadt (Cankar kot kronist in opisovalec dunajskega predmestja)
Erwin Köstler (Dunaj): Raumdarstellungen in Cankars Erzählungen aus der Wiener Vorstadt (Upodobitve prostora v Cankarjevih pripovedih iz dunajskega predmestja)
Moderiranje: Andrej Leben
Elena Messner (Dunaj): Ivan Cankar und die Ethik des Ästhetischen (Ivan Cankar in etika estetskega)
Andrej Leben (Gradec): Ivan Cankar im biographischen Diskurs (Ivan Cankar v biografskem diskurzu)
(Vsi prispevki v nemškem jeziku)
Razprava
Moderiranje: Stefan Simonek
15.40–16.00
Odmor
16.00–17.20
Amir Muratović (Ljubljana): Filming Cankar (Filmični Cankar)
Marija Wakounig (Dunaj): Ivan Cankar und die nationale Frage (Ivan Cankar in narodno vprašanje)
Ravel Kodrič (Koper, Luxemburg): Ivan Cankar and Trieste (Ivan Cankar in Trst)
(Prispevki v angleškem in nemškem jeziku)
Razprava
Moderiranje: Erwin Köstler
Zaključek: 17.20–17.30
V sodelovanju z Inštitut za slavistiko Dunajske univerze, Slovenski inštitut na Dunaju, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Javna agencija za knjigo RS, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, Urad vlade za zamejce in Slovence po svetu, Arbeiterkammer Wien, Institut für historische Socialforschung,
