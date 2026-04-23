sreda

6. 5. 2026

Mednarodni znanstveni simpozij o Ivanu Cankarju

09:00

Dunaj/Wien

Univerza na Dunaj

Universität Wien, Marietta-Blau-Saal, Universitätsring 1, 1010 Dunaj

Mednarodni znanstveni simpozij o Ivanu Cankarju z literarnozgodovinske, kulturološke, zgodovinske in biografske perspektive osvetljuje Cankarjevo literarno delo in življenje.

Program

8.45–9.00: Registracija in kava

09.00–09.20:

Pozdravi in odprtje simpozija

Stefan Michael Newerka, predstojnik Inštituta za slavistiko Univerze na Dunaju

Marko Štucin, veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju

Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk, klavir, Valerija Šoster, sopran

09.20–11.00

Alojzija Zupan Sosič (Ljubljana): Spolno nadlegovanje v romanih Ivana Cankarja

Alenka Jensterle Doležal (Praga): Simbolizem Cankarjevega Kurenta

Mateja Pezdirc Bartol (Ljubljana): Dogajalni prostori Cankarjeve dramatike

Jacek Kozak (Koper): Spopad vrednot – Cankarjevi predlogi

(Vsi prispevki v slovenskem jeziku)

Razprava

Moderiranje: Janja Vollmaier Lubej

11.00–11.20

Odmor

Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk, klavir, Valerija Šoster, sopran

11.20–12.35

Mojca Nidorfer (Ljubljana): Ivan Cankar na slovenistikah univerz po svetu

Stefan Simonek (Dunaj): Von der Schwarzspanierstraße in den Türkenschanzpark – Mit Ivan Cankar
unterwegs im Westen Wiens
(Od Schwarzspanierstraße do Türkenschanzparka – z Ivanom Cankarjem na poti po zahodu Dunaja)

Janja Vollmaier Lubej (Ljubljana, Dunaj): Esejizmi v Cankarjevih zbirkah kratkih pripovedi Krpanova kobila ter Podobe iz sanj

(Prispevki v slovenskem in nemškem jeziku)

Razprava

Moderiranje: Janja Vollmaier Lubej

12.35–14.00: Samopostrežno kosilo

14.00–15.40

Wolfgang Maderthaner (Dunaj): Cankar als Chronist und Beschreiber der Wiener Vorstadt (Cankar kot kronist in opisovalec dunajskega predmestja)

Erwin Köstler (Dunaj): Raumdarstellungen in Cankars Erzählungen aus der Wiener Vorstadt (Upodobitve prostora v Cankarjevih pripovedih iz dunajskega predmestja)

Moderiranje: Andrej Leben

Elena Messner (Dunaj): Ivan Cankar und die Ethik des Ästhetischen (Ivan Cankar in etika estetskega)

Andrej Leben (Gradec): Ivan Cankar im biographischen Diskurs (Ivan Cankar v biografskem diskurzu)

(Vsi prispevki v nemškem jeziku)

Razprava

Moderiranje: Stefan Simonek

15.40–16.00

Odmor

16.00–17.20

Amir Muratović (Ljubljana): Filming Cankar (Filmični Cankar)

Marija Wakounig (Dunaj): Ivan Cankar und die nationale Frage (Ivan Cankar in narodno vprašanje)

Ravel Kodrič (Koper, Luxemburg): Ivan Cankar and Trieste (Ivan Cankar in Trst)

(Prispevki v angleškem in nemškem jeziku)

Razprava

Moderiranje: Erwin Köstler

Zaključek: 17.20–17.30

V sodelovanju z Inštitut za slavistiko Dunajske univerze, Slovenski inštitut na Dunaju, Veleposlaništvo RS na Dunaju,  Javna agencija za knjigo RS, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, Urad vlade za zamejce in Slovence po svetu, Arbeiterkammer Wien, Institut für historische Socialforschung,

Prireditelj

Slovenska iniciativa Dunaj

