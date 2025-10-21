Mazeltov! oder Glück gehabt!

Farsa Daniela Pascala

Ponovitve: 26. oktobra ob 16.00, 30. oktobra ob 19. 30, 7. in 8. novembra ob 19.30;

Zadnja predstava: 14. novembra ob 19.00

https://www.theaterparavent.com/

Praizvedba

ob 80. obletnici konca vojne

Gledališka predstava in razstava v Künstlerhausu v Celovcu

V koprodukciji z Društvom koroških likovnih umetnikov (Kunstverein Kärnten)

Vsebina:

Libretist Alfred Grünwald naj bi bil leta 1938 zaradi svojega judovskega porekla aretiran in odpeljan s strani gestapa.

Toda nenadoma se v njegovem stanovanju ne znajdejo le vestni pomagači nacističnega režima, temveč tudi operetne dive, judovski šivilj in druge prismuknjene figure. Na prizorišču se pojavi celo hromi rajhsminister za ljudsko razsvetljevanje in propagando, Joseph Goebbels. Ta naj bi imel prav tukaj skrivno srečanje z eno izmed svojih ljubic! Ko se nazadnje pojavi še njegova ljubosumna žena Magda, se zapleti stopnjujejo do groteskne skrajnosti.

Ali obstaja za Grünwalda in njegove zaščitnike sploh še kakšna možnost, da ubežijo pogubi?

Delo o človeški neumnosti, predsodkih in strahopetnosti – ter o pomanjkanju poguma, da bi se zoperstavili zlu in se mu odločno uprli.

IGRAJO:

Michael Fernbach, Daniel Pascal, Sandra Pascal, Valerie Anna Gruber, Manuel Dragan, Alfred Aichholzer, Christof Wrussnig in Peggy Forma

Režija: Daniel Pascal

Scenografija: Daniel Sommergruber

Kostum in maska: Michaela Haag

Pomočnik režije: Maximilian Sellner

Produkcijsko vodenje: Valerie Anna Gruber

RAZSTAVA

V spremljavi gledališke produkcije bo v Künstlerhausu v Celovcu potekala razstava ob 80. obletnici konca vojne.

Razstavljajoči umetniki so:

Manfred Bockelmann

Hans-Peter Profunser

Daniel Sommergruber