Max Müller / Wolfgang Puschnig / Janez Gregorič: »Jaz sem več poezije«

Max Müller / Wolfgang Puschnig / Janez Gregorič

Kraj dogodka: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg

Začetek: nedelja, 7. junij 2026 ob 19.00

Vstopnina: 25 €

»Ich bin mehr Dichtung / Jaz sem več poezije«

Literarno-glasbeno popotovanje ob 60-letnici Fabjana Hafnerja

Max Müller: recitacija, petje

Wolfgang Puschnig: saksofon, flavta

Janez Gregorič: kitara

Prvič skupaj na odru!

Max Müller – znan kot »Michi Mohr« iz priljubljene serije Die Rosenheim Cops, filmski in televizijski igralec, ustvarjalec lastnih odrskih programov ter izobražen operni pevec; Wolfgang Puschnig – mednarodno uveljavljen jazz glasbenik in skladatelj z izjemno vsestranskostjo in izrazito individualnostjo; Janez Gregorič – kitarist in skladatelj, umetniško občutljiv in vedno odprt za novosti. Skupaj se podajajo na svoje prvo literarno-glasbeno potovanje.

Program vključuje pesmi, besedila, prevode in uglasbitve lirika ter prevajalca Fabjana Hafnerja (1966–2016) ob njegovi 60-letnici, ki jo obeležujemo naslednji dan.

V sodelovanju s Sonus Kult.In.K.; KIB