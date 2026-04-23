Max Müller / Wolfgang Puschnig / Janez Gregorič: »Jaz sem več poezije«
Kraj dogodka: Grenzlandheim, Bahnhofstraße 30, 9150 Pliberk/Bleiburg
Začetek: nedelja, 7. junij 2026 ob 19.00
Vstopnina: 25 €
»Ich bin mehr Dichtung / Jaz sem več poezije«
Literarno-glasbeno popotovanje ob 60-letnici Fabjana Hafnerja
Max Müller: recitacija, petje
Wolfgang Puschnig: saksofon, flavta
Janez Gregorič: kitara
Prvič skupaj na odru!
Max Müller – znan kot »Michi Mohr« iz priljubljene serije Die Rosenheim Cops, filmski in televizijski igralec, ustvarjalec lastnih odrskih programov ter izobražen operni pevec; Wolfgang Puschnig – mednarodno uveljavljen jazz glasbenik in skladatelj z izjemno vsestranskostjo in izrazito individualnostjo; Janez Gregorič – kitarist in skladatelj, umetniško občutljiv in vedno odprt za novosti. Skupaj se podajajo na svoje prvo literarno-glasbeno potovanje.
Program vključuje pesmi, besedila, prevode in uglasbitve lirika ter prevajalca Fabjana Hafnerja (1966–2016) ob njegovi 60-letnici, ki jo obeležujemo naslednji dan.
V sodelovanju s Sonus Kult.In.K.; KIB
