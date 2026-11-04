sobota
Mavie Hörbiger & Clara Frühstück – Fräulein Else
20:00
Celovec/Klagenfurt
Kammerlichtspiele
Mavie Hörbiger & Clara Frühstück – Fräulein Else
KRAJ: Celovec, Kammerlichtspiele
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 20. uri
Vabljeni na poseben literarno-glasbeni večer z naslovom »Fräulein Else«, na katerem bo priznana igralka Mavie Hörbiger interpretirala znamenito novelo Arthurja Schnitzlerja.
Pretresljiva zgodba mlade Else odpira vprašanja morale, odvisnosti in samoodločanja. Igralkino interpretacijo bo na klavirju z lastnimi skladbami spremljala Clara Frühstück.
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