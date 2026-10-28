Maurer & Cik: »Der Satire Podcast« v živo

KRAJ: Celovec, Kammerlichtspiele

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 20.00

Kabaretist Thomas Maurer in novinar Thomas Cik prinašata satirični pogled na aktualno dogajanje – za vse, ki imajo novic že dovolj, a vseeno želijo razumeti svet.

Večer bo poln humorja, nepričakovanih razlag in ostrih komentarjev. Morda se pridruži tudi gost presenečenja, na željo občinstva pa bo sledil še pogovor.

Dogodek bo v nemščini.