petek
MATURANTSKI PLES VŠG Št. Peter
20:00
Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Kulturni dom Šentjakob
MATURANTSKI PLES VŠG Št. Peter
»Red Carpet Glamour – Behind the Mask«
Kdaj: petek, 27. november 2026, ob 20.00
Kje: Kulturni dom Šentjakob v Rožu
Maturantke in maturanti Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter prisrčno vabijo na maturantski ples 2026 z naslovom »Red Carpet Glamour – Behind the Mask«.
Za glasbeno razpoloženje bosta poskrbela ansambel Die Längdorfer in DJ Maximilian Mathis.
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