petek
Matineja: Inge träumt - Ein Kärntner Triptychon
11:00
Celovec/Klagenfurt
Hiša Ingeborg Bachmann
MATINEJA | PREDSTAVA Tamare Štajner in Paula-Henrija Campbella | Ob 100. rojstnem dnevu Ingeborg Bachmann Tamara Štajner in Paul-Henri Campbell v koroškem triptihu prikličeta vodno nimfo Undine.
V nasprotju z delom Undine gre se monolog premakne in uide izpod nadzora: župan Hans se na nenavadnem ljudskem prazniku zanese v govor, prežet s tradicionalističnim hrepenenjem in nebrzdano mizoginijo. Med obiskovalkami in obiskovalci lebdi duh Undine, ki govorca spodkopava in ga narobe razume. Občinstvo nato prehaja skozi dve nasprotujoči si pokrajini: v prvi, »Undinino drobovje«, išče nov odnos do sveta, druga pa je sanjski prostor, prežet z močjo Bachmanninega jezika.
Z igralci Evo Brunner, Julio Hammerl in Clemensom Janoutom pod režijskim vodstvom Christine Constanze Polzernastaja triptih o Bachmannovi in njeni Koroški – med idilo in prepadom, pobegom in vračanjem preteklosti. Kajti človeku ni mogoče naložiti le resnice, temveč tudi sanje.
Igrajo: Eva Brunner, Julia Hammerl, Clemens Janout
Režija: Christina Constanze Polzer
Scenografija in kostumografija: Lisa Waldner
Asistenca: Sarah Mattitsch
Odnosi z javnostmi: Isabella Gstättner
Grafično oblikovanje: Sarah-Lisa Bahr
Fotografija: Tim Dornaus
Vodja produkcije: Clemens Janout
Prijave: [email protected]
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?