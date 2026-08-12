Matineja: Inge träumt - Ein Kärntner Triptychon

MATINEJA | PREDSTAVA Tamare Štajner in Paula-Henrija Campbella | Ob 100. rojstnem dnevu Ingeborg Bachmann Tamara Štajner in Paul-Henri Campbell v koroškem triptihu prikličeta vodno nimfo Undine.

V nasprotju z delom Undine gre se monolog premakne in uide izpod nadzora: župan Hans se na nenavadnem ljudskem prazniku zanese v govor, prežet s tradicionalističnim hrepenenjem in nebrzdano mizoginijo. Med obiskovalkami in obiskovalci lebdi duh Undine, ki govorca spodkopava in ga narobe razume. Občinstvo nato prehaja skozi dve nasprotujoči si pokrajini: v prvi, »Undinino drobovje«, išče nov odnos do sveta, druga pa je sanjski prostor, prežet z močjo Bachmanninega jezika.

Z igralci Evo Brunner, Julio Hammerl in Clemensom Janoutom pod režijskim vodstvom Christine Constanze Polzernastaja triptih o Bachmannovi in njeni Koroški – med idilo in prepadom, pobegom in vračanjem preteklosti. Kajti človeku ni mogoče naložiti le resnice, temveč tudi sanje.

Igrajo: Eva Brunner, Julia Hammerl, Clemens Janout

Režija: Christina Constanze Polzer

Scenografija in kostumografija: Lisa Waldner

Asistenca: Sarah Mattitsch

Odnosi z javnostmi: Isabella Gstättner

Grafično oblikovanje: Sarah-Lisa Bahr

Fotografija: Tim Dornaus

Vodja produkcije: Clemens Janout

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