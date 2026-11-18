Maša z odlomki iz Mozartove Misse brevis v C-duru

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 8.00

Kje: farna cerkev v Selah

Pevsko društvo Sele ob 270. obletnici rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta vabi k sveti maši, ki jo bodo glasbeno oblikovali z odlomki iz skladateljeve Misse brevis v C-duru.

Nastopil bo Mešani pevski zbor Pevskega društva Sele ob spremljavi godalnega ansambla.