petek
Martinovanje z Rožanskimi muzikanti
19:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
Martinovanje z Rožanskimi muzikanti
KRAJ: Farna dvorana
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30
Vabljeni na martinovanje z večjezičnim koncertom instrumentalno-vokalne skupine Rožanski muzikanti.
Večer bodo obogatila vina kmetije Trajnostno kmetovanje Zorjan s Pohorja nad Slovensko Bistrico. Na kmetiji, zavezani biodinamičnemu kmetovanju, vina zorijo v amforah in lesenih sodih.
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