Martinovanje z Rožanskimi muzikanti

KRAJ: Farna dvorana

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30

Vabljeni na martinovanje z večjezičnim koncertom instrumentalno-vokalne skupine Rožanski muzikanti.

Večer bodo obogatila vina kmetije Trajnostno kmetovanje Zorjan s Pohorja nad Slovensko Bistrico. Na kmetiji, zavezani biodinamičnemu kmetovanju, vina zorijo v amforah in lesenih sodih.