petek

6. 11. 2026

Martinovanje z Rožanskimi muzikanti

19:30

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Farna dvorana Šmihel

Martinovanje z Rožanskimi muzikanti
Martinovanje z Rožanskimi muzikanti

Martinovanje z Rožanskimi muzikanti

 

KRAJ: Farna dvorana
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30

Vabljeni na martinovanje z večjezičnim koncertom instrumentalno-vokalne skupine Rožanski muzikanti.

Večer bodo obogatila vina kmetije Trajnostno kmetovanje Zorjan s Pohorja nad Slovensko Bistrico. Na kmetiji, zavezani biodinamičnemu kmetovanju, vina zorijo v amforah in lesenih sodih.

Prireditelj

KPD Šmihel

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