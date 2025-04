Marko Lipuš: Obdach 2025

2. – 29. april 2025: Showroom na postaji podzemne železnice Volkstheater

Videoinstalacija Obdach prikazuje ljudi, ki živijo na ulici, a so kljub svoji prisotnosti prezrti. Treba jih je narediti vidne, ne da bi pri tem kazali nanje. Vizualizirana sta nesorazmernost njihovega položaja in izključenost iz družbene participacije.

S predstavitvijo v (pol)javnem prostoru postanejo upodobljene sledi brezdomstva del mestnega dogajanja in so tako ponovno vključeni vanj. Z uporabo umetniških sredstev se usmerja pogled javnosti na družbeno neenakost. Cilj je povečati ozaveščenost o razmerah, v katerih živijo brezdomci in pokazati solidarnost s prizadetimi.

Umetnik

Marko Lipuš, rojen leta 1974 v Železni kapli, živi in dela kot umetniški fotograf na Dunaju in v Frankfurtu.