sobota

17. 10. 2026

Lutkovna premiera: Afera Grški jogurt

18:00

Dobrla vas/Eberndorf

Kulturni dom Dobrla vas

Lutkovna premiera: Afera Grški jogurt
Lutkovna premiera: Afera Grški jogurt

Afera Grški jogurt (lutkovno igrani dramolet za mladino in odrasle)

  • Premiera: 17.10.2026, Kulturni dom Dobrla vas, 18:00
  • Ponovitev: 18.10.2026, Kulturni dom Dobrla vas, 17:00

VSEBINA: Živimo v času afer in lažnih novic/fake news. Je predstava pred vami ena izmed njih? Presodite sami. Dovolite, da vas posrka afera grški jogurt.                                           

Igrajo: Gabrijel Mischitz, Magdalena Kordesch-Riegler, Simeon Kontschitsch, Valentina Gregorič, Helena Stern, Elena Hobel-Podrečnik, Alina Beck, Niko Ilgovc

Prireditelj

SPD Srce

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