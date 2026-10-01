Lutkovna predstava

Opičja uganka ali Mamica, kje si?

Sobota, 17. oktober, ob 10.00

Kraj: Društvena soba Bilka

Gostuje: Lutkovno gledališče FRU-FRU

Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisani metuljček, ki jo vodi od ene živali do druge – k slonu, kači, pajku, žabi, papigi in netopirju. Toda nobena od njih ni njena mamica.

Mala opica je žalostna, saj ji nobena žival ni podobna. Metuljček pa ne ve, da so pri opicah mladički podobni svojim staršem. Tako mala opica kmalu najde svojo mamico.

Predstava ponuja prijazno izhodišče za pogovor o tem, kaj storiti, če se otrok izgubi, pa tudi o razvoju gosenice v metulja.