Lutkovna predstava »Koroški mestni godci«

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 10.45

Kje: Kulturni dom Danica, Šentprimož

Lutkovna skupina Lutke Srce vabi na predstavo »Koroški mestni godci«, ki pripoveduje zgodbo o odsluženih živalih, ki doma za las uidejo smrti.

Živali se odločijo, da bodo skupaj postale muzikantje. Tako nastanejo Koroški mestni godci, katerih zgodbo sta povzela tudi brata Grimm. Ali pa je bilo ravno obratno?

Igrajo: Maja Mischitz, Mateja Wrienz, Viktoria Soldo, Lea Sadjak, Darja Haschej, Ema Krznar, Sara Zankl, Anna Zankl in Matejo Gregorič.