Literatura v domu: »Vsem naj bom neznan« – Srečko Kosovel

Kdaj: torek, 3. novembra 2026, od 19.00 do 20.30

Kje: Tinjski dom

Nastopa: Lado Jakša – klaviature, pihala, tolkala, fotografija in multivizija

Koncertno-multivizijski projekt »Vsem naj bom neznan« povezuje avtorsko jazzovsko in ambientalno glasbo Lada Jakše, poezijo Srečka Kosovela ter umetniško fotografijo.

Jakša glasbo izvaja v živo ob projekciji »likovne partiture«, ki skozi fotografske podobe in odlomke nedavno izdane, doslej nepoznane Kosovelove poezije odpira nove poglede na pesnikov svet. Glasba se odziva na verze in podobe ter jih nadgrajuje v večplastno zvočno in vizualno doživetje.

Fotografije prehajajo med ostrino in neostrino, bližino in globino ter črno-belimi, monokromnimi in barvnimi podobami. V dialogu s Kosovelovo poezijo se prepletajo z glasbo, ki sega od umirjenih sozvočij do dinamičnih zvočnih vrtincev.

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