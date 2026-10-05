Literatura

Pogovor s pisateljem: Evald Flisar

Petek, 23. oktobra 2026, ob 18.00

KRAJ: v Musilovi hiši

INFO: pogovor s pisateljem bo vodila literarna kritičakra Alenka Urh (s simultanim prevajanjem v nemščino)

Evald Flisar sodi med mednarodno najbolj prepoznavne slovenske pisatelje. Njegov roman Čarovnikov vajenec je bil po letu 1945 večkrat ponatisnjen in velja za najbolj brano slovensko literarno delo. Tudi graško gledališče Theater im Keller je uprizorilo več njegovih nagrajenih dram. Nazadnje je za knjigo Moje kraljestvo umira prejel nagrado Tadeusza Bradeckega 2026 in bil nominiran za Dublin Literary Award 2026.

Pri Mohorjevi založbi je v nemščini izšlo več njegovih del.