torek
Literatura in performans: Natascha Gangl / Judith Schwarz
19:00
Pliberk/Bleiburg
Muzej Wernerja Berga
Natascha Gangl / Judith Schwarz
Kraj dogodka: Muzej Wernerja Berga, 10.-Oktober-Platz 4, 9150 Pliberk/Bleiburg
Začetek: torek, 23. junij 2026 ob 19.00
Vstopnina: 20 €
Natascha Gangl & Judith Schwarz – »Es ist Samstag«
Literatura / performans
Aktualna dobitnica Bachmannove nagrade se med vsakdanjo prozo, esejem in zvočnostjo jezika hkrati ukvarja z velikimi temami in drobnimi niansami. Gre za časovne zanke, čiščenje, zasebno in politično.
»…ko se izvrstna pisateljica Natascha Gangl sreča z enako izvrstno tolkalistko Judith Schwarz: poetična fantazija o prahu, sobotnem čiščenju, patriarhatu in nekaterih tematskih stranskih tokovih. Osupljivo lep nastop, ki spodbuja večjo pozornost, vmesni aplavz in izbruhe smeha…«
(Andreas Fellinger, Freistil)
Natascha Gangl: besedilo, glas
Judith Schwarz: tolkala
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?