Literatura in performans: Natascha Gangl / Judith Schwarz

Natascha Gangl / Judith Schwarz

Kraj dogodka: Muzej Wernerja Berga, 10.-Oktober-Platz 4, 9150 Pliberk/Bleiburg

Začetek: torek, 23. junij 2026 ob 19.00

Vstopnina: 20 €

Natascha Gangl & Judith Schwarz – »Es ist Samstag«

Literatura / performans

Aktualna dobitnica Bachmannove nagrade se med vsakdanjo prozo, esejem in zvočnostjo jezika hkrati ukvarja z velikimi temami in drobnimi niansami. Gre za časovne zanke, čiščenje, zasebno in politično.

»…ko se izvrstna pisateljica Natascha Gangl sreča z enako izvrstno tolkalistko Judith Schwarz: poetična fantazija o prahu, sobotnem čiščenju, patriarhatu in nekaterih tematskih stranskih tokovih. Osupljivo lep nastop, ki spodbuja večjo pozornost, vmesni aplavz in izbruhe smeha…«

(Andreas Fellinger, Freistil)

Natascha Gangl: besedilo, glas

Judith Schwarz: tolkala