Literarno-glasbeni večer ob 100. obletnici Kosovelove smrti

Srečko in jaz

Kdaj: ponedeljek, 16. november 2026, ob 19. uri

Kje: kulturni dom Danica, Šentprimož

Ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela bo v kulturnem domu v Šentprimožu literarno-glasbeni večer Srečko in jaz, ki povezuje Kosovelovo poezijo z glasbo njegovega časa.

Pesmi bo interpretiral Janko Krištof, na klavirju ga bo spremljala Ana Tijssen. Režijo je prevzel Aleksander Tolmaier, za sceno pa je poskrbel Hanzi Tomažič.

Srečko Kosovel (1904–1926) je kljub kratkemu življenju ustvaril obsežen pesniški opus, ki je pomembno zaznamoval slovensko književnost 20. stoletja. Njegova poezija, prežeta z družbeno kritičnostjo, humanizmom in vizionarskimi mislimi, ostaja aktualna tudi sto let po njegovi smrti.

Literarno-glasbeni večer, ki je nastal na pobudo Janka Krištofa, obiskovalce vabi na potovanje skozi Kosovelov pesniški svet – od kraške samote in notranjih stisk do upanja in svetlobe.

Sodelujejo: Janko Krištof (recital), Ana Tijssen (klavir), Aleksander Tolmaier (režija) in Hanzi Tomažič (scena).