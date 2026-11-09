Literarno-glasbeni večer: Moja pesem je moj obraz

Moja pesem je moj obraz / Mein Gedicht ist mein Gesicht

LITERARNO-GLASBENI VEČER OB 100. OBLETNICI SMRTI SREČKA KOSOVELA

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 19. 00

Kje: k & k – Kulturni in komunikacijski center, Šentjanž v Rožu 33, 9162 Šentjanž v Rožu

Ob stoletnici smrti Srečka Kosovela, enega najpomembnejših slovenskih avantgardnih pesnikov, bo v Šentjanžu v Rožu potekal dvojezični literarno-glasbeni večer, posvečen njegovi poeziji.

Kosovelove pesmi odpirajo vprašanja družbenih sprememb, izgubljanja medčloveških vezi in človekovega odnosa do sveta, obenem pa izražajo globoko povezanost s Krasom. Njegove znamenite pesmi KONS sodijo med vrhunce slovenske avantgardne poezije in združujejo prvine različnih umetniških smeri, med drugim nadrealizma in dadaizma.

Na večeru bodo Kosovelove pesmi zazvenele v slovenščini in nemščini. Nemški prevodi so delo Ludwiga Hartingerja, Erwina Köstlerja in Jozeja Strutza. Glasba bo povezovala posamezne pesniške sklope ter jim dodajala nove razsežnosti in razpoloženja.

Nastopata:

Dietmar Pickl – recitacija

– recitacija Martin Sadounik – harmonika

Informacije in rezervacije: [email protected], tel. 0664 2620042