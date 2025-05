Lena Kolter, mlada pesnica in violinistka, je izdala svojo prvo pesniško zbirko, ki na več ravneh odpira vprašanja identitete, družbenih neenakosti in položaja manjšin v Avstriji. Knjiga, ki je izšla s podporo mesta Dunaj in avstrijske države, prinaša večjezično poezijo v slovenščini, nemščini, rožanskem in podjunskem narečju, pa tudi v angleščini.