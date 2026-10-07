Literarno branje

Družina smo: druži nas ista kri

Sreda, 14. oktober 2026, ob 17.00

KRAJ: Slovenski pastoralni center, Einsiedlergasse 9–11, 1050 Dunaj

Slovenski pastoralni center na Dunaju vabi na literarno branje s pesnikom Tonetom Kuntnerjem z naslovom »Družina smo: druži nas ista kri«.

Pozdrav: Martin Retelj, rektor

Branje: Tone Kuntner

Moderator: Feliks J. Bister

Vhod v pastoralni center je skozi zelena vrata desno od vhoda v cerkev.