sreda
Literarno branje - Družina smo: druži nas ista kri
08:00
Dunaj/Wien
Slovenski pastoralni center Dunaj
Literarno branje
Družina smo: druži nas ista kri
Sreda, 14. oktober 2026, ob 17.00
KRAJ: Slovenski pastoralni center, Einsiedlergasse 9–11, 1050 Dunaj
Slovenski pastoralni center na Dunaju vabi na literarno branje s pesnikom Tonetom Kuntnerjem z naslovom »Družina smo: druži nas ista kri«.
Pozdrav: Martin Retelj, rektor
Branje: Tone Kuntner
Moderator: Feliks J. Bister
Vhod v pastoralni center je skozi zelena vrata desno od vhoda v cerkev.
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