Literarni pohod

Ste ljubitelj/ica prefinjene pripovedne umetnosti, vas zanima zgodovina južne Koroške in bi radi stopili po resničnih sledeh romana „Angel pozabe“ (nem. Engel des Vergessens) nagrajenke z Bachmannovo nagrado Maje Haderlap?

Potem se podajte na pohod, ki citira kraje in besede, prikaže izvirne prizorišča romana in življenjske prostore ter vodi v notranjost gozda – pa tudi v notranjost občutkov koroških Slovencev. Hoditi in poslušati, brati in začutiti, pa tudi izmenjati izkušnje – vse to ima svoj prostor in svoj čas na naših literarnih pohodih.

Zato imamo v nahrbtniku poleg vode in malice tudi vsa pomembna literarna dela – tako publikacije družine Haderlap kot tudi dela Florjana Lipuša, Petra Handkeja in drugih avtorjev.

Po obisku muzeja sodobne zgodovine Peršman lahko skupina pohod zaključi z najlepšim razgledom na vzhodne Karavanke pri Alpengasthof Riepl ali pa se z avtomobilskim prevozom odpravi v eno izmed regionalnih gostiln.

Informacije o pohodu