Literarni pohod »JELKA – po sledeh sodobne Mati Korajže«

JELKA – po sledeh sodobne Mati Korajže

Z Markusom Gönitzerjem in Zdravkom Haderlapom

Helene Kuchar-Haderlap, ki je odraščala na Vinklnovi domačiji, velja za sodobno različico Matere Korajže. Med drugo svetovno vojno se je pod skrivnim imenom „JELKA“ pridružila odporniškemu gibanju in na lastni koži doživela teror Gestapa. Ko so se po vojni številni razočarani umaknili iz javnosti, se je ona še naprej borila. Danes njeno partizansko ime simbolizira državljanski pogum, prebrisanost, vztrajnost in bistrost ter vsakodnevni boj za pravičnejši svet in svobodo.

Skupina „Schmetterlinge“ ji je v 70. letih posvetila pesem „Drei rote Pfiffe“ (Trije rdeči žvižgi). »JELKA« je danes postala simbolna osebnost mlajše generacije v nemško-, slovensko- in francoskojezičnem kulturnem prostoru.

Informacije o pohodu

Začetek : ob 9.30 pri Vinklnovi domačiji

Razdalja : 10 km

Trajanje : približno 6 ur

Minimalno število udeležencev : 6 oseb

Zahtevnost: srednja

Prijave in informacije: +43(0)699-10 71 76 34 ali [email protected]