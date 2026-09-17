sobota
Leto literature 2026: Literarni večer »Pripovedujemo si našo vas«
18:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Literarni večer »Pripovedujemo si našo vas«
Sobota, 26. september 2026, ob 18.00
Društvena soba BILKA / KiKu, Bilčovs
V okviru Leta literature Kärnten/Koroška 2026 BILKA vabi na literarni večer z naslovom »Pripovedujemo si našo vas«.
Ob 18.00 bodo predstavili besedila, ki so nastala na delavnici pisanja z avtorjem Markusom Köhlejem ter občankami in občani občine Bilčovs. Theresia Köfer bo prispevala misli na temo »vas«.
Ob 19.00 bo sledilo branje pisatelja Josefa Winklerja in pogovor s Katjo Gasser.
Že od 17.00 bo na prizorišču gostovala tudi Literatura Mobil, mobilna biblioteka.
Kako pridem tja?