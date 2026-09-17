Leto literature 2026: Literarni večer »Pripovedujemo si našo vas«

Literarni večer »Pripovedujemo si našo vas«

Sobota, 26. september 2026, ob 18.00

Društvena soba BILKA / KiKu, Bilčovs

V okviru Leta literature Kärnten/Koroška 2026 BILKA vabi na literarni večer z naslovom »Pripovedujemo si našo vas«.

Ob 18.00 bodo predstavili besedila, ki so nastala na delavnici pisanja z avtorjem Markusom Köhlejem ter občankami in občani občine Bilčovs. Theresia Köfer bo prispevala misli na temo »vas«.

Ob 19.00 bo sledilo branje pisatelja Josefa Winklerja in pogovor s Katjo Gasser.

Že od 17.00 bo na prizorišču gostovala tudi Literatura Mobil, mobilna biblioteka.