Leto literature 2026: Kako lahko risba posreduje spomine?

Kako lahko risba posreduje spomine?

Na podlagi grafičnega romana Jelkas Traces (Markus Gönitzer in Julia Stolba) ter stripovske serije Um den Peršman / Okoli Peršmana (Elsa Logar) bo delavnica raziskovala, kako se lahko v mediju stripa pripoveduje o zgodovini, uporu in sedanjosti.

Obe deli sta del predstavitve v okviru projekta Literatura Mobil. Dogodek poteka v sodelovanju s schau.räume Beljak in Muzej/Museum Peršman.