četrtek
Leto literature 2026: Kako lahko risba posreduje spomine?
18:00
Beljak/Villach
schau.Räume
Kraj: schau.räume, Draupromenade 6, 9500 Beljak
Čas: četrtek, 24. september, ob 18.00
Kako lahko risba posreduje spomine?
Na podlagi grafičnega romana Jelkas Traces (Markus Gönitzer in Julia Stolba) ter stripovske serije Um den Peršman / Okoli Peršmana (Elsa Logar) bo delavnica raziskovala, kako se lahko v mediju stripa pripoveduje o zgodovini, uporu in sedanjosti.
Obe deli sta del predstavitve v okviru projekta Literatura Mobil. Dogodek poteka v sodelovanju s schau.räume Beljak in Muzej/Museum Peršman.
schau.räume
Draupromenade 6
9500 Villach
schau.raeume.cc
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