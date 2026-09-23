četrtek

24. 9. 2026

Leto literature 2026: Kako lahko risba posreduje spomine?

18:00

Beljak/Villach

schau.Räume

Leto literature 2026: Kako lahko risba posreduje spomine?
Leto literature 2026: Kako lahko risba posreduje spomine?

Kraj: schau.räume, Draupromenade 6, 9500 Beljak
Čas: četrtek, 24. september, ob 18.00

Kako lahko risba posreduje spomine?

Na podlagi grafičnega romana Jelkas Traces (Markus Gönitzer in Julia Stolba) ter stripovske serije Um den Peršman / Okoli Peršmana (Elsa Logar) bo delavnica raziskovala, kako se lahko v mediju stripa pripoveduje o zgodovini, uporu in sedanjosti.

Obe deli sta del predstavitve v okviru projekta Literatura Mobil. Dogodek poteka v sodelovanju s schau.räume Beljak in Muzej/Museum Peršman.

schau.räume
Draupromenade 6
9500 Villach
schau.raeume.cc

 

Prireditelj

schau.räume

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