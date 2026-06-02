Letni koncert Mlade Podjune

Otroški zbor Mlada Podjuna pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch in Mirjam Rader vabi na svoj letni koncert.

Mladi pevci in pevke bodo z veseljem predstavili svoje znanje ter pokazali, kaj so se naučili in ustvarili v preteklem letu. Občinstvo lahko pričakuje raznolik program, poln glasbe, gibanja in ustvarjalnih nastopov.

Kot gostje bodo nastopili gledališka šola kulturnega društva KPD Šmihel, zbor Ljudske šole Pliberk ter Jazz Combo Šmihel, ki bodo koncert obogatili s svojimi prispevki.

Prisrčno vabljeni na glasbeni večer za vso družino, kjer bo v ospredju veselje do skupnega muziciranja in nastopanja.