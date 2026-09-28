Letni koncert Deželnega mladinskega zbora Koroška: Svetlobi naproti

Svetlobi naproti

Sobota, 3. oktober 2026, ob 19.30

Koncertna dvorana Alban Berg, CMA Osoje

Deželni mladinski zbor Koroška (Landesjugendchor Kärnten/Koroška) vabi na letni koncert z naslovom »Svetlobi naproti«.

Zbor vodijo Bernhard Wolfsgruber, Florian Pirolt, Tobias Matej Mistelbauer in Lucia Haab. Glasbeni program bodo dopolnila izvirna besedila Hanne Biller in Jane Haab.

Pod naslovom »Lichtwärts – Svetlobi naproti« bo Deželni mladinski zbor Koroška iskal svetlobo v vseh njenih podobah – v toplini sonca, nežnosti sončnih žarkov, skrivnostnem sijaju zvezd ter v trenutkih, ko se pred nami razjasni pot.

Glasba bo poslušalce vodila skozi temo in dvome proti resnici, miru in novemu začetku. Večer bo tako postal glasbeno potovanje med temo in svetlobo.

Umetniško vodstvo zbora sestavljajo Bernhard Wolfsgruber, Florian Pirolt, Tobias Matej Mistelbauer in Lucia Haab. Glasbeni program dopolnjujejo izvirna besedila Hanne Biller in Jane Haab, nekdanjih pevk Deželnega mladinskega zbora Koroška.

Zbor, ki združuje mlade glasove iz vse Koroške

Deželni mladinski zbor Koroška je bil ustanovljen leta 2005 kot projektni in izbirni zbor Zborovskega združenja Koroške (Chorverband Kärnten) ob podpori dežele Koroške. Danes šteje več kot 50 pevk in pevcev, starih od 16 do 27 let.

Zbor združuje mlade glasove iz vse dežele ter jim omogoča, da na več seminarskih vajah ob koncih tedna skozi leto pripravljajo zahteven repertoar in se glasbeno izpopolnjujejo.

Med dosedanjimi vrhunci so koncertne turneje v Južno Afriko (2014), na Japonsko (2019) in v Kalifornijo (2024) ter uspehi na mednarodnih tekmovanjih. Zbor je med drugim osvojil skupne zmage na tekmovanjih Praga Cantat na Češkem leta 2015, Cracovia Cantans na Poljskem leta 2018 in Sound Waves Linz leta 2023.