Ladijska procesija v čast Devici Mariji na Vrbskem jezeru

Ladijska procesija v čast Devici Mariji

KDAJ: sobota, 15. avgust, ob 19.30

KRAJ: na vzhodnem zalivu Vrbskega jezera (Ostbucht)

INFO: s škofom Hermannom Glettlerjem in škofom Josefom Marketzem

Program 72. Marijanske ladijske procesije

Vstop na obe ladji bo mogoč od 19.45 dalje. Že ob 19.30 bo pri ladijskem pristanišču za uvod v procesijo zaigrala Mestna godba Celovec / Stadtkapelle Klagenfurt, celovške meščanke bodo pozdravile romarje, na voljo pa bodo tudi informacije o zgodovini romanja v nemškem, italijanskem in angleškem jeziku.

Po uradnem odprtju in blagoslovu škofa Marketza bosta ladji ob 20.15 odpluli ter se ustavili v Krivi Vrbi (20.20), Porečah (ok. 21.15), Vrbi (22.10) in Otoku (23.10), kjer se bo procesija sklenila z obnovitvijo posvetitve Materi Božji. Vrnitev v Celovec je predvidena okoli polnoči.

Tradicija ladijske procesije

Leta 1954 je iz znamenitega romarskega kraja Fatima na Portugalskem v cerkev sv. Jožefa v Celovcu-Siebenhüglu prispel Marijin kip. Ob njegovem slovesnem sprejemu so ga z ladjo prepeljali iz Vrbe do celovške obale, od tam pa v procesiji z lučkami do cerkve. Ker se je prve večerne Marijine vožnje udeležilo veliko ljudi, so se odločili, da bodo kip vsako leto ob prazniku Marijinega vnebovzetja v nočni ladijski procesiji prepeljali po Vrbskem jezeru.

Vstopnice za Marijansko ladijsko procesijo so na voljo v pisarni celovške stolne župnije na naslovu Lidmanskygasse 14, v spletni trgovini www.wsg.co.at/webshop ter po telefonu 0676/8772-2778.