KUMST & MUSICA: Acoustic Project & Friends

KRAJ: Žitara vas, Kulturni dom KUMST

KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 18. uri

Vabljeni na kulturno-glasbeni večer Kumst & Musica – Acoustic Project & Friends, ki bo v Žitari vasi združil likovno umetnost in glasbo.

Svoja umetniška dela bodo razstavili Manuela Micheuz, Matej Smrtnik, Stefanie Starz in Helena Urak, za glasbeni del večera pa bodo poskrbeli ženski zbor Trta, skupina Tribelle, Bošte Brothers ter posebni gostje.

Večer umetnosti, glasbe in prijetnega druženja v Kulturnem domu KUMST.