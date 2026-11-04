sreda

4. 11. 2026

KUMST & MUSICA: Acoustic Project & Friends

08:00

Žitara vas/Sittersdorf

Kulturni dom Kumst

KUMST & MUSICA: Acoustic Project & Friends
KUMST & MUSICA: Acoustic Project & Friends

KUMST & MUSICA: Acoustic Project & Friends

KRAJ: Žitara vas, Kulturni dom KUMST
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 18. uri

Vabljeni na kulturno-glasbeni večer Kumst & Musica – Acoustic Project & Friends, ki bo v Žitari vasi združil likovno umetnost in glasbo.

Svoja umetniška dela bodo razstavili Manuela Micheuz, Matej Smrtnik, Stefanie Starz in Helena Urak, za glasbeni del večera pa bodo poskrbeli ženski zbor Trta, skupina Tribelle, Bošte Brothers ter posebni gostje.

Večer umetnosti, glasbe in prijetnega druženja v Kulturnem domu KUMST.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?