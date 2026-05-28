sobota
Kulturni večer »V odprto | Ins Offene« ob 60. obletnici Fabjana Hafnerja
19:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
V odprto | Ins Offene
k & k center Šentjanž, 6. junij 2026, 19.00
Literarno-glasbeno potovanje ob 60. obletnici pesnika in prevajalca Fabjana Hafnerja
Eine literarisch-musikalische Reise anlässlich des 60. Geburtstags von Fabjan Hafner
Wolfgang Puschnig, skasofo, flavta / Saxophon, Flöte
Janez Gregorič, kitara / Gitarre
Michael Kristof-Kranzelbinder, recitacija / Rezitation
Wolfgang Puschnig – mednarodno uspešen džez glasbenik in skladatelj, ki ga odlikujeta neskončna vsestranskost in individualnost; Janez Gregorič – kitarist in skladatelj, tankočuten umetnik, ki vedno išče nove izzive; Michael Kristof-Kranzelbinder –kot izvrsten igralec na raznih odrih doma in v zamejstvu, filmski igralec in recitator. Skupaj se bodo podali na literarno-glasbeno potovanje s pesmimi, besedili, in prevodi pesnika in prevajalca Fabjana Hafnerja (1966-2016) ob 60. obletnici njegovega rojstva v ponedljek po koncertu.
PDF Letak prireditve
