Kulturni večer »V odprto | Ins Offene« ob 60. obletnici Fabjana Hafnerja

V odprto | Ins Offene

k & k center Šentjanž, 6. junij 2026, 19.00

Literarno-glasbeno potovanje ob 60. obletnici pesnika in prevajalca Fabjana Hafnerja

Eine literarisch-musikalische Reise anlässlich des 60. Geburtstags von Fabjan Hafner

Wolfgang Puschnig, skasofo, flavta / Saxophon, Flöte

Janez Gregorič, kitara / Gitarre

Michael Kristof-Kranzelbinder, recitacija / Rezitation

Wolfgang Puschnig – mednarodno uspešen džez glasbenik in skladatelj, ki ga odlikujeta neskončna vsestranskost in individualnost; Janez Gregorič – kitarist in skladatelj, tankočuten umetnik, ki vedno išče nove izzive; Michael Kristof-Kranzelbinder –kot izvrsten igralec na raznih odrih doma in v zamejstvu, filmski igralec in recitator. Skupaj se bodo podali na literarno-glasbeno potovanje s pesmimi, besedili, in prevodi pesnika in prevajalca Fabjana Hafnerja (1966-2016) ob 60. obletnici njegovega rojstva v ponedljek po koncertu.