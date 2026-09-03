torek

8. 9. 2026

Kulturni večer v Korotanu: Marija Wakounig, Karmen Bajec in Boštjan Novak

19:00

Dunaj/Wien

Slovenski kulturni center Korotan

Kulturni večer v Korotanu: Marija Wakounig, Karmen Bajec in Boštjan Novak
Kulturni večer v Korotanu: Marija Wakounig, Karmen Bajec in Boštjan Novak

V Slovenskem kulturnem centru Korotan bo v torek, 8. septembra, ob 19.00 predavanje Marije Wakounig z naslovom »Med odpornostjo in asimilacijo. Koroške Slovenke in Slovenci med 1945 in 1991« ter otvoritev razstave »Ko svetloba sreča formo« umetnice Karmen Bajec in umetnika Boštjana Novaka. Prireditev bo v slovenskem in nemškem jeziku.

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