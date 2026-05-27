Kulturni tandem: Dvojezično vodenje po arheološkem parku

Na dan odprtih vrat, v nedeljo, 31. maja, s pričetkom ob 10.30 v Arheološkem parku na Štalenski gori, vabimo na dvojezično vodstvo, ki ga bosta pripravila gospod Univ.-Doz. dr. Heimo Dolenz, MA, in gospa mag. Sara Pan iz Deželnega muzeja Koroške, ter na dvojezični prispevek mag. dr. Bojana-Ilije Schnabla.

Dogodek bo potekal v okviru letošnjega projekta Kulturni tandem / Kulturtandem 2025/26.

Zaradi omejenega števila udeležencev vas lepo prosimo za prijavo na e-naslov [email protected] ali po telefonu na številko +43 (0)50 536 10152.