Kulturni tandem 2024/25 med občinama Železna kapla in Možberk vabi na branje z pisateljico Majo Haderlap v petek, 17. januarja, ob 19.00 na Campus. Za glasbeni okvir bodo poskrbeli učenci in učenke Slovenske glasbene šole Koroške in Glasbene šole Možberk-Pokrče. Vstop je prost

PDF Letak prireditve