Kulturni pohod: Gracarca – Šentjur (Klopinsko jezero)

Kulturni krožni pohod Grabaljavas – Gracarca – Šentjur – Grabalja vas

Odhod ob 8 uri pri križu v Grabalji vasi / Grabelsdorf. Pohod vodi Stefan Riegelnik z Jožo Fera.

Približno 4 ure dolga (vendar lahka) pot nas bo vodila preko Šentdanijela na Gracarco in naprej na Šentjur ter nazaj v Grabaljo vas.

Spremljal nas bo gospod Jože Fera, ki nam bo približal zgodovino Gracarce in Klopinjskega jezera.

Poleg zanimive zgodovine teh območij bomo nam bo pohod razkrival čudovite razglede na jezero ter na celotno Podjuno.

Pridružite se nam in preživite en čudovit dan, popester z zgodovino ter lepotami narave!