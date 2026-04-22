Kultura spominjanja: Sv. maša in polaganje vencev

V sredo, 29. aprila, ob 19.00 se bodo pri sveti maši spomnili trinajstih žrtev iz Sel, Železne Kaple in Borovelj, ki so bile pred 83 leti obglavljene v Sivi hiši na Dunaju. Po maši bo sledilo polaganje vencev in komemoracija pred spominskimi ploščami obglavljenih. Ob 19.45 pa bo v farni dvorani predavanje Daniela Wuttija z naslovom »Identiteta, travma, jezik«.

Prireditelji: KPD Planina Sele, Pevsko društvo Sele, SPD Herman Velik Sele-Kot, Občina Sele