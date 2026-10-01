Kreativna delavnica: Optične prevare

KDAJ: petek, 9. oktober 2026, ob 16.00

KJE: k&k center, Šentjanž v Rožu

Vabljeni na interaktivno vodenje po razstavi Manfreda Lube in ustvarjalno delavnico, ki jo bo vodila Melina Kumer-Reichmann.

Interaktivno vodenje

Udeleženci bodo preizkusili svoje zaznavanje in se pogovarjali o drugi in tretji dimenziji v slikah.

Kaj opazijo najprej? Kaj odkrijejo šele na drugi pogled? Kaj se spremeni, če se premaknejo?

Ustvarjalna delavnica

V kreativnem delu bodo udeleženci iz papirja oblikovali prostorske strukture in ustvarili svoj lasten Pop-up-svet v obliki tridimenzionalne karte.

Prispevek za material: 4 €

Prijave in informacije:

[email protected] ali 0664 262 0042