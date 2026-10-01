petek
Kreativna delavnica: Optične prevare
16:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Kreativna delavnica: Optične prevare
KDAJ: petek, 9. oktober 2026, ob 16.00
KJE: k&k center, Šentjanž v Rožu
Vabljeni na interaktivno vodenje po razstavi Manfreda Lube in ustvarjalno delavnico, ki jo bo vodila Melina Kumer-Reichmann.
Interaktivno vodenje
Udeleženci bodo preizkusili svoje zaznavanje in se pogovarjali o drugi in tretji dimenziji v slikah.
Kaj opazijo najprej? Kaj odkrijejo šele na drugi pogled? Kaj se spremeni, če se premaknejo?
Ustvarjalna delavnica
V kreativnem delu bodo udeleženci iz papirja oblikovali prostorske strukture in ustvarili svoj lasten Pop-up-svet v obliki tridimenzionalne karte.
Prispevek za material: 4 €
Prijave in informacije:
[email protected] ali 0664 262 0042
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