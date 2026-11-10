Koroški sejem šeg in navad: Slovenske skupine na odru

Kdaj: sobota, 14. november 2026

Kje: Koroški sejem šeg in navad, dvorana 4, Celovec

V okviru jubilejnega 25. Koroškega sejma šeg in navad bodo sobotni program, posvečen regiji Alpe-Jadran, sooblikovale slovenske folklorne in glasbene skupine.

Med 11.10 in 12.40 bosta nastopila folklorna skupina Holmec in tamburaški ansambel Loče, med 15.10 in 16. uro pa Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus iz Celovca.

Obiščite tudi skupno stojnico Krščanske kulturne zveze, Slovenske prosvetne zveze in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik