Koroški sejem šeg in navad: Lutkovna predstava Afera grški jogurt

Kdaj: petek, 13. november 2026, med 15. in 16. uro

Kje: Koroški sejem šeg in navad, dvorana 4, Celovec

Ob 25. obletnici Koroškega sejma šeg in navad bo na glavnem odru nastopila lutkovna skupina Srce 2 iz Dobrle vasi s predstavo Afera grški jogurt.

Na sejmu se bodo s skupno stojnico predstavile tudi Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.