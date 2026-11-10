nedelja
Koroški sejem šeg in navad: Koncert mladinskega zbora Obirčki
14:30
Celovec/Klagenfurt
Celovško sejmišče
Koroški sejem šeg in navad: Koncert mladinskega zbora Obirčki
Kdaj: nedelja, 15. november 2026, od 14.30 do 15.15
Kje: Koroški sejem šeg in navad, dvorana 4, Celovec
Nedeljski program 25. Koroškega sejma šeg in navad bo obogatil koncert mladinskega zbora Obirčki. Mlade pevke in pevci bodo z ubranim petjem sooblikovali glasbeni program, posvečen mladini.
Na sejmu bodo s skupno stojnico sodelovale tudi Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.
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