Koroški sejem šeg in navad: Koncert mladinskega zbora Obirčki

Kdaj: nedelja, 15. november 2026, od 14.30 do 15.15

Kje: Koroški sejem šeg in navad, dvorana 4, Celovec

Nedeljski program 25. Koroškega sejma šeg in navad bo obogatil koncert mladinskega zbora Obirčki. Mlade pevke in pevci bodo z ubranim petjem sooblikovali glasbeni program, posvečen mladini.

Na sejmu bodo s skupno stojnico sodelovale tudi Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.