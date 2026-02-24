Koroški kulturni dnvevi: Predstavitev knjig Pavla Apovnika

Sreda, 25. 3. 2026 ob 11.00, dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.

Predstavitev dveh knjig dvornega svetnika dr. Pavla Apovnika: »Delo za slovensko narodno skupnost na Koroškem – Das Wirken für die slowenische Volksgruppe in Kärnten« ter »Leksikon slovenskega narečja v pliberškem okolju«.

Knjigi bodo predstavili: urednica Doroteja Apovnik, Lojze

Wieser (za Založbo Wieser) in mag. Martina Piko-Rustia (SNIUJ – Slovenski narodopisni inštitut

Urban Jarnik). — Najava udeležbe na KKS-Lj: [email protected].