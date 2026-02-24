Koroški kulturni dnvevi: Predstavitev knjig in projektov

Ponedeljek, 16.3.2026, ob 18.00, Galerija Družina, Krekov trg 1

Predstavitev knjig in projektov: Vinko Möderndorfer st. »Koroške narodne pripovedke«, Maria Bartoloth »Mijalca majalca – Ziljska basen« ter dokumentacija zemljepisnih imen na Zilji.

Publikacije bodo predstavili: Möderndorferjeva vnukinja in vnuk Vita Mavrič in Vinko Möderndorfer,

vodja celovške Mohorjeve založbe mag. Hanzi Filipič ter mag. Martina Piko Rustia, vodja celovškega

Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Najava udeležbe na KKS-Lj: [email protected].